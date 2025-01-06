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Новости Тамбова

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Тамбовские полицейские призывают родителей контролировать общение детей в социальных сетях

Тамбовские полицейские призывают родителей контролировать общение детей в социальных сетях

На каникулах школьники много времени уделяют общению в соцсетях. При этом часто рискуют, необдуманно размещая на своей личной странице персональные данные: номер телефона, место проживания и личные фотографии.

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