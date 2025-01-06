Тамбовские полицейские призывают родителей контролировать общение детей в социальных сетях

На каникулах школьники много времени уделяют общению в соцсетях. При этом часто рискуют, необдуманно размещая на своей личной странице персональные данные: номер телефона, место проживания и личные фотографии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии