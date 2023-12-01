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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михайлов о турнире НХЛ: «Замена России на Финляндию – для дураков. Это страны с разными амбициями и интересом к себе»

Ранее появились данные о том, что сборная Финляндии откажется участвовать в турнире НХЛ сборных, если на него допустят команду России.

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