Крымский мост

Туристов просят не боятся и смело ехать сухопутным коридором, который еще и короче на 90 километров. Министр транспорта российского правительства заверил, что попавшим в транспортный коллапс на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста будут раздавать воду, обеспечат туалетами, а не выдержавших изнурительного ожидания осмотрят медики из дежурящих вдоль затора «Скорых».