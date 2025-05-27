Крымский мост

Туристов просят не боятся и смело ехать сухопутным коридором, который еще и короче на 90 километров. Министр транспорта российского правительства заверил, что попавшим в транспортный коллапс на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста будут раздавать воду, обеспечат туалетами, а не выдержавших изнурительного ожидания осмотрят медики из дежурящих вдоль затора «Скорых».
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