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Раскрыта мощность подорвавшей ветерана СВО в российском регионе взрывчатки

Раскрыта мощность подорвавшей ветерана СВО в российском регионе взрывчатки

Мощность самодельного взрывного устройства (СВУ), которым подорвали ветерана специальной военной операции (СВУ) Заура Гурциева, составляет около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

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