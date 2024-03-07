Субсидирование рабочих мест: работодатели могут подать заявку

Национальное агентство занятости информирует работодателей, желающих воспользоваться мерами по субсидированию рабочих мест и субсидиями на создание или адаптацию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, о необходимости подачи заявлений в территориальное подразделение по трудоустройству (STOFM), в радиусе которого оно действует.