Агент хавбека ЦСКА Мендеса: несколько европейских клубов активно следят за Виктором

Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, высказался о будущем своего клиента. «Виктор недавно продлил контракт с ЦСКА, он счастлив в клубе, но мы не можем сказать, останется ли он на следующий сезон в команде или нет.