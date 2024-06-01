Агент хавбека ЦСКА Мендеса: несколько европейских клубов активно следят за Виктором

Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, высказался о будущем своего клиента. «Виктор недавно продлил контракт с ЦСКА, он счастлив в клубе, но мы не можем сказать, останется ли он на следующий сезон в команде или нет.
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