Полуторагодовалая челябинка едва не умерла из-за батарейки

В Челябинске врачи спасли полуторагодовалую девочку – она едва не умерла, проглотив батарейку. Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, малышка умудрилась вытащить батарейку из старого пульта и засунула ее в рот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии