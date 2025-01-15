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Киев хотел купить у ВС РФ позиции в Горловке: ГУР Украины перечислило 100 тысяч долларов

Киев хотел купить у ВС РФ позиции в Горловке: ГУР Украины перечислило 100 тысяч долларов

В качестве предварительного платежа ГУР Украины перечислило 100 тысяч долларов, после чего были выявлены места сосредоточения украинских войск.

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