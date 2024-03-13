Расписание трансляций 12-го этапа Кубка мира по лыжам в Фалуне

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24 12-й этап Фалун, Швеция Расписание трансляций 15 марта, пятница Спринт, классический стиль, женщины и мужчины Квалификация – 14:15 Финалы – 16:45 Матч! Арена 16 марта, суббота 10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины 13:00 Матч! Арена 10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины 16:00 Матч! Арена 17 марта, воскресенье 20 км, масс-старт, свободный стиль, женщины 13:00 Матч! Арена 20 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины 16:15 Матч! Арена ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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