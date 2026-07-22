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Царьград

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По вине пьяного водителя под Вельском пострадали четверо подростков

По вине пьяного водителя под Вельском пострадали четверо подростков

В Вельском округе полиция выясняет обстоятельства ДТП с пятью пострадавшимиВечером 21 июля на 706 километре федеральной трассы М-8 "Холмогоры" 19-летний водитель автомобиля ВАЗ при обгоне не справился с управлением, машину занесло, и она вылетела в кювет, где врезалась в дерево и перевернулась.

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