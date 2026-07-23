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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов назвал Кучерова самым сильным хоккеистом НХЛ: «Если вечером есть выбор между Макдэвидом и Кучем – включу «Тампу». Как он видит игру – это кайфово»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов считает форварда «Тампы» Никиту Кучерова самым сильным хоккеистом в НХЛ на данный момент.

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