Депутат Рады: Украина строит три линии фортификационных сооружений

Украина из-за проблем с получением помощи от Запада будет вынуждена перейти к обороне, поэтому армия начинает строить три линии фортификационных сооружений, заявила депутат Верховной рады Александра Устинова в эфире канала «Рада».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии