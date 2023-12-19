Джиу-джитсу: история возникновения

Джиу-джитсу – это боевое искусство, зародившееся в Японии в XV веке. Оно было создано в результате объединения двух других боевых искусств: дзю-дзюцу и джиу-джицу, а узнать подробнее можно по ссылке https://avangardsport.
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