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Джиу-джитсу: история возникновения

Джиу-джитсу: история возникновения

Джиу-джитсу – это боевое искусство, зародившееся в Японии в XV веке. Оно было создано в результате объединения двух других боевых искусств: дзю-дзюцу и джиу-джицу, а узнать подробнее можно по ссылке  https://avangardsport.

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