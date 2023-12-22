Врач нашла связь между покупкой незамерзайки и слепотой

Метиловый спирт, содержащийся в ней, является сильным ядом, поражающим многие функции огранизма.Использование незамерзающих жидкостей с метанолом в качестве основного компонента может негативно сказаться на здоровье человека и привести к серьезным заболеваниям.
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