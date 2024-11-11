Массированная воздушная тревога охватила большую часть Украины

В нескольких областях Украины, начиная с 21:15 мск понедельника, была объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты, опубликованных 12 ноября украинским министерством цифровой трансформации.
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