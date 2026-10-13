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ФедералПресс

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Главный синоптик Петербурга предупредил о резком похолодании в ночь на 14 октября

Главный синоптик Петербурга предупредил о резком похолодании в ночь на 14 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября, ФедералПресс. Жителей Санкт-Петербурга ожидает самая холодная ночь на текущей неделе, однако уже во второй половине недели в городе начнется заметное потепление.

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