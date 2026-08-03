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ТАСС

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Il Messaggero: число жертв ДТП в Италии достигло семи

Il Messaggero: число жертв ДТП в Италии достигло семи

РИМ, 3 августа. /ТАСС/. Число жертв ДТП в центре Италии достигло семи. Как сообщает газета Il Messaggero, в больнице умер один пострадавший в столкновении автобуса, дома на колесах и двух автомобилей на дороге на границе областей Умбрия и столичной Лацио.

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