Il Messaggero: число жертв ДТП в Италии достигло семи

РИМ, 3 августа. /ТАСС/. Число жертв ДТП в центре Италии достигло семи. Как сообщает газета Il Messaggero, в больнице умер один пострадавший в столкновении автобуса, дома на колесах и двух автомобилей на дороге на границе областей Умбрия и столичной Лацио.