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Леопольд II и «Свободное государство Конго»: как бельгийский король устроил геноцид в стране, в которой никогда не был

Леопольд II и «Свободное государство Конго»: как бельгийский король устроил геноцид в стране, в которой никогда не был

Среди диктаторов Африки, причастных к массовым убийствам, зверствам и геноцидам, особое место занимает совсем не африканец, а король Бельгии Леопольд II.

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