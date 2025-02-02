На Западе предупредили о проблемах с поставками Киеву из-за скандала с Умеровым Институциональный кризис на Украине, связанный со скандалом в отношении министра обороны страны Рустема Умерова, может подорвать поставки военной помощи со стороны западных стран.
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