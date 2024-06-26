Международный аэрокосмический салон МАКС-2024 отменен

Проблемы с проведением международных авиакосмических салонов в России продолжаются. После того, как прошлым летом стало известно, что МАКС-2023 будет отменен, теперь стало ясно, что его предстоящий вариант - МАКС-2024 - также не состоится.
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