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Международный аэрокосмический салон МАКС-2024 отменен

Международный аэрокосмический салон МАКС-2024 отменен

Проблемы с проведением международных авиакосмических салонов в России продолжаются. После того, как прошлым летом стало известно, что МАКС-2023 будет отменен, теперь стало ясно, что его предстоящий вариант - МАКС-2024 - также не состоится.

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Комментарии
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Владимир Егельницкий
На этих МАКСах нам нечего показывать, нечего и позориться. Вот Мантуров пусть ходит один и объясняет, как всё просрал.
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13 час.

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