Арбитражный суд в Калуге рассматривает иск на 132 млн рублей за использование образов из комиксов Love is… на упаковках чипсов.
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