«Ъ»: Покупатели автомобилей пытаются обогнать отмену скидок

К завершению первого весеннего месяца бум на автомобильном рынке подобрался к значениям первых дней специальной военной операции России на Украине в 2022 году — дилеры и эксперты заявляют о росте «эмоциональных покупок» транспортных средств.
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