Праздничная "Ёлочка"

Эта оригинальная "Ёлочка" - прекрасное украшение праздничного новогоднего или рождественского стола, а также необычный десерт! С "ёлочки" можно понемногу отрывать листочки/орешки/цукаты вместе с глазурью за чашечкой чая или кофе в завершении трапезы.