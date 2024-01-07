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Поварёнок с лучшими рецептами

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Праздничная "Ёлочка"

Праздничная "Ёлочка"

Эта оригинальная "Ёлочка" - прекрасное украшение праздничного новогоднего или рождественского стола, а также необычный десерт! С "ёлочки" можно понемногу отрывать листочки/орешки/цукаты вместе с глазурью за чашечкой чая или кофе в завершении трапезы.

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