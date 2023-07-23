«Думала, что больше никогда не буду давать концерты»: Анна Седокова хочет уйти со сцены из-за травмы

Вчера по нелепой случайности певица получила серьёзную травму ноги. После выступления на фестивале музыкального телеканала МУЗ-ТВ, Седокова упала с лестницы, сломала каблук и получила сильнейший ушиб ноги, который быстро превратился в большой отёк.