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Объявлены победители конкурса грантов от "Столото" для НКО

Объявлены победители конкурса грантов от "Столото" для НКО

Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo Распространитель всероссийских государственных лотерей "Столото" объявил победителей второго в 2024 году этапа конкурса грантов для некоммерческих организаций.

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