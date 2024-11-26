Объявлены победители конкурса грантов от "Столото" для НКО

Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo Распространитель всероссийских государственных лотерей "Столото" объявил победителей второго в 2024 году этапа конкурса грантов для некоммерческих организаций.
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