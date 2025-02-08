Китай ввел пошлины на газ, нефть и уголь из США

Торговые пошлины на американские энергоносители ввела КНР, 8 февраля сообщают «Известия». Введенные Китаем в ответ на дополнительные американские пошлины в размере 10%, они затронут импорт сжиженного природного газа (СПГ), нефти и угля и начнут действовать с 10 февраля.