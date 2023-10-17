Какую рыбу ловят в Севастополе и почём продают?

Тема рыбной отрасли в Севастополе сегодня очень болезненная. Ситуация обусловлена объективными причинами – на время специальной военной операции для рыболовства закрыты участки Чёрного и Азовского морей, рыболовецкие суда не могут вести деятельность и полноценно снабжать рыбой регион.
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