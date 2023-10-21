Рогов: силы РФ провели успешные контратаки в районе Новодонецкого в ДНР

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил ТАСС, что российские силы на Времевском направлении провели контратаки, в результате которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько десятков военных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии