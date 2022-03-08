«Липкие щупальца» и подрядчик, который Бога не боится, о ростовских судах февраля

Нехватка парковочных мест В феврале арбитраж Ростовской области оставил в силе отказ первой инстанции по вопросу строительства многоэтажного жилого комплекса, который компания «ДЛВ Инвест» хотела построить в Ростове на улице Береговой, 33/4.