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«Липкие щупальца» и подрядчик, который Бога не боится, о ростовских судах февраля

«Липкие щупальца» и подрядчик, который Бога не боится, о ростовских судах февраля

Нехватка парковочных мест В феврале арбитраж Ростовской области оставил в силе отказ первой инстанции по вопросу строительства многоэтажного жилого комплекса, который компания «ДЛВ Инвест» хотела построить в Ростове на улице Береговой, 33/4.

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