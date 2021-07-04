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Англия разбила Украину и сыграет с Данией, инсайд про отставку Черчесова, Стогниенко – комментатор финала Евро, «Зенит» не пустил Малкома на Олимпиаду и другие новости футбола

1. Англия вышла в полуфинал Евро, разгромив Украину (4:0). Харри Кейн сделал дубль, по голу забили Харри Магуайр и Джордан Хендерсон, а у Люка Шоу – две голевые.

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