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"Мы здесь решаем, как вам жить": Банда мигрантов-подростков расстреляла студента за свидание с девушкой

Царьград Коллаж Царьграда Дикая история произошла в Санкт-Петербурге. В культурной столице России 16-летнего русского юношу на подставном свидании избила, унизила и ограбила группировка подростков-инородцев.

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