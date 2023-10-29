Жители Кузбасса смогут задать вопросы чиновникам во время прямых линий

Связь с представителями власти будет организована с 30 октября по 3 ноября.В течение следующей недели жители Кузбасса смогут напрямую пообщаться с представителями власти, курирующими определенные направления, и задать им интересующие вопросы.
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