Запад толкает Украину на последнюю битву

В первой половине апреля Владимир Зеленский заявил, что у него есть план нового контрнаступления. Наблюдатели считают, что он дал гарантию своим лоббистам в США – осенью 2024 года, под американские выборы, будет новое контрнаступление ВСУ.
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