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16 фактов про месячные. Нарушения менструального цикла

16 фактов про месячные. Нарушения менструального цикла

16 фактов про месячные. Нарушения менструального цикла Гинекологи выделяют такие виды менструальных нарушений: аменорея — отсутствие признаков менструации более шести месяцев; гиперменорея — увеличение объемов выделяемой крови больше 80-90 миллилитров; полименорея — длительность менструации больше семи дней; пройоменорея — период между критическими днями составляет меньше 21 дня, а продолжительность самих менструаций увеличивается; олигоменорея — менструация длится меньше 3 дней; гипоменорея — маленький объем кровянистых выделений во время месячных; опсоменорея — периоды между менструациями составляют больше 35 дней; дисменорея — состояние общей слабости, головокружения, тошноты, рвоты во время менструаций; альгоменорея — сильные боли, сопровождающие менструации.

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