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Царьград

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Биолог Сафонов рассказал о ранней активности оленьих кровососок

Биолог Сафонов рассказал о ранней активности оленьих кровососок

Биолог Дмитрий Сафонов рассказал о лосиной мухе, активной в лесах Москвы до заморозков. Оленья кровососка, которую часто путают с клещом, в этом году проявила активность раньше обычного из-за теплой погоды.

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