Вероника Степанова пропустит чемпионат России в Сыктывкаре по рекомендации врачей

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова сообщила, что пропустит чемпионат России по лыжам, который пройдет в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля.

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