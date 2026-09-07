Концерн «Калашников» поставил заказчику оружейные тактические платформы для борьбы с БПЛА

Ижевск. Удмуртия. Новую партию тактических опор для защиты режимных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов поставил заказчику концерн «Калашников».
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