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Анонсирован 2-й сезон сериала «Молодежка. Новая смена». Премьера состоится в 2025 году

Анонсирован 2-й сезон сериала «Молодежка. Новая смена». Премьера состоится в 2025 году

По словам актера Влада Канопки, сыгравшего Андрея Кисляка, сценарий продолжения уже пишется. Также он добавил, что премьера второго сезона сериала »Молодежка.

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