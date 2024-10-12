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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сербия выиграла впервые за 6 матчей – у Швейцарии

Команда Драгана Стойковича победила Швейцарию на своем поле со счетом 2:0 в матче Лиги наций. Текущий турнир сербы начали с поражения от Дании (0:2) и ничьей с Испанией (0:0).

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