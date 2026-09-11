В Германии всё меньше сторонников дальнейшей поддержки Украины — Die Welt

В Германии остаётся всё меньше сторонников дальнейшей поддержки Украины, сообщает Die Welt. По данным издания, обсуждение темы помощи Киеву вызвал острые споры во фракции СДПГ, которая входит в правящую коалицию как младший партнёр ХДС/ХСС.