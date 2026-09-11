В Германии остаётся всё меньше сторонников дальнейшей поддержки Украины, сообщает Die Welt. По данным издания, обсуждение темы помощи Киеву вызвал острые споры во фракции СДПГ, которая входит в правящую коалицию как младший партнёр ХДС/ХСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фантастическая ис...
- Призыв Каллас в о...
- Призыв Каллас в о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым