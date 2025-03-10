Toyota Hilux GR Sport 2025 получит улучшенную подвеску, салон и более мощный мотор

Появились подробности об обновлённом пикапе Toyota Hilux GR Sport 2025 года. Модель сохранит свою рамную платформу IMV, не переходя на более современную архитектуру TNGA-F, которая используется в Toyota Tacoma.
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