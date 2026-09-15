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Аргументы и Факты

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Бессент признал снижение доли доллара в мировых резервах из-за РФ и КНР

Бессент признал снижение доли доллара в мировых резервах из-за РФ и КНР

Доля американского доллара в мировых резервных активах сократилась, это произошло в большей степени из-за действий России и Китая, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

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