Женщина 20 лет получала заниженную пенсию и потребовала от ПФР доплатить за все годы: что решил суд

Если гражданин узнал, что ему назначили пенсию позже, чем положено, или платили ее в меньшем размере, нежели он мог бы получать, требовать доплату от Социального фонда (бывшего ПФР) бесполезно: они настаивают на том, что пенсии назначаются и пересчитываются только со дня подачи заявления.