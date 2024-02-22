Главой ведомства дано указание о повторном возбуждении уголовного дела по факту оскорбления сотрудников полиции в Тамбовской области

Следственными органами СК России по Тамбовской области проводится процессуальная проверка по факту неоднократного публичного использования грубой нецензурной брани бывшим исполняющим обязанности министра здравоохранения Тамбовской области в общении с сотрудниками полиции.
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