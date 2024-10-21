"Отстаивайте же Севастополь!" Отражение бомбардировки англо-французского флота со стороны Александровской батареи 5 октября 1854 г.
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"Отстаивайте же Севастополь!" Отражение бомбардировки англо-французского флота со стороны Александровской батареи 5 октября 1854 г.
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