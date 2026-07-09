Мигрантов-уклонистов нашли в фитнес-зале ТЦ «Юпитер» в Новосибирске

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону совместно с полицией и Управлением по вопросам миграции провели рейдовые мероприятия, направленные на противодействие незаконной миграции и выявление лиц, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учёт.
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