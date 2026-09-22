Генштаб ВСУ подтвердил удары по российским НПЗ после просьб Трампа Украина наносила удары по российским НПЗ уже после просьб Трампа не делать это.
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