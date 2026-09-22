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Генштаб ВСУ подтвердил удары по российским НПЗ после просьб Трампа

Генштаб ВСУ подтвердил удары по российским НПЗ после просьб Трампа Украина наносила удары по российским НПЗ уже после просьб Трампа не делать это.

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