Глава UFC Уайт посоветовал Хабибу Нурмагомедову летать чартерными рейсами

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на канале Pardon My Take в YouTube посоветовал российскому бойцу, бывшему чемпиону промоушена Хабибу Нурмагомедову летать чартерными рейсами после скандала с авиакомпанией.
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