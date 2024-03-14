ФСБ задержала членов РДК*, готовивших теракты в Петербурге

Игорь Корнаковский

Поскольку смертной казни у нас нет (к сожалению) для таких .... должно быть безальтернативное наказание в виде пожизненного заключения, с выселением всех родственников за полярный круг с конфискацией. Может это убережет хоть одну жизнь наших бойцов