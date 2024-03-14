ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 619 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    РФ возможно. А народ?Путин заявил о го...
  • alik3456 Джексон
    Наверное обучают по старым фильмам...День работников Ж...
  • Игорь Корнаковский
    Поскольку смертной казни у нас нет (к сожалению) для таких .... должно быть безальтернативное наказание в виде пожизн...ФСБ задержала чле...

ФСБ задержала членов РДК*, готовивших теракты в Петербурге

ФСБ задержала членов РДК*, готовивших теракты в Петербурге

Курировала их военная разведка Украины.фото: nac.gov.ru--> В Санкт-Петербурге ликвидирована законспирированная ячейка «Русского добровольческого корпуса» (запрещённая в РФ террористическая организация), её члены задержаны, сообщает 14 марта пресс-служба ФСБ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Корнаковский
Поскольку смертной казни у нас нет (к сожалению) для таких .... должно быть безальтернативное наказание в виде пожизненного заключения, с выселением всех родственников за полярный круг с конфискацией. Может это убережет хоть одну жизнь наших бойцов
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх