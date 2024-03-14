ФСБ задержала членов РДК*, готовивших теракты в Петербурге

Курировала их военная разведка Украины.фото: nac.gov.ru--> В Санкт-Петербурге ликвидирована законспирированная ячейка «Русского добровольческого корпуса» (запрещённая в РФ террористическая организация), её члены задержаны, сообщает 14 марта пресс-служба ФСБ.
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