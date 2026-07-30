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Царьград

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С 1 сентября в России вступают в силу новые нормы работы и отдыха для водителей

С 1 сентября в России вступают в силу новые нормы работы и отдыха для водителей

Минтранс утвердил обновлённые правила режима труда и отдыха для профессиональных водителей. Документ будет действовать до 1 сентября 2032 года и сохраняет ключевые ограничения, но уточняет некоторые детали.

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